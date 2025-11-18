İYİ Parti'de kritik eşik aşıldı mı? Delege

Tamamlanan İstanbul İl Kongresi, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu için en kritik kongrelerden birisiydi. Çünkü seçimi Akşener'e yakın olan adayın kazanması ya da 250-300 bandında oy almasının, parti içinde bir genel başkan tartışması yaratabileceği ve değişim motivasyonunu yaratabileceği konuşuluyordu. CHP'deki değişimin 2023 yılında düzenlenen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nden başlaması da bu konuda örnek olarak gösteriliyordu. Bu durumun tedirginliği kısmen salona da yansıdı. Tüfekçi’nin adaylık konuşması, Samsun’dan gelen destekçileri tarafından sık sık tezahüratlarla kesildi. Coşkun’un destekçileri ise konuşma sırasında delege kartlarını havaya kaldırarak destek verdi. Bu yaklaşım, “Dışarıdan gelen destek Tüfekçi’de olsa da delege Coşkun’dan yana” mesajı olarak algılandı.

DELEGE RENGİNİ BELLİ ETTİ

Coşkun yönetimindeki mevcut il yönetiminin, seçimler öncesi Dervişoğlu’na, “Biz güçlüyüz, delegeye hakimiz, siz kongrede açık desteğe gerek olmaksızın kendi önceliklerinizle konuşmanızı yapabilirsiniz” dediği öğrenildi. Seçimdeki eğilim ve mevcut adayın desteklenmesi, delegenin Akşener-Dervişoğlu tartışmalarında büyük ölçüde Dervişoğlu'nun yanında durması olarak yorumlandı. Tüfekçi’nin, beklediği oyu alamasa da 200 bandına yakın bir oy alması ve adaylık konuşmasında “Başkan olursam 6 ayda görünür ve herkesin konuşacağı bir İstanbul teşkilatı olacak” açıklaması ise “Coşkun yeni döneminde daha görünür ve aktif bir profil çizmeli” uyarısı olarak değerlendirildi.

“DERVİŞOĞLU’NUN ETKİSİ ARTAR”

Seçim sonucuyla Dervişoğlu'nun kongre açılışında "Ben çabamla, sabrımla, kökü korumayı başardım ve bugüne getirdim. Gövdeyi büyütme görevi sizde. Beni ne kadar anladığınızı ben de bugün anlayacağım" sözü de karşılık bulmuş oldu. Kongrede dikkat çeken başka bir ayrıntı ise Dervişoğlu'nun partinin çizgisine yönelik sözleriydi. İYİ Parti’nin “Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi kabul ettiği milliyetçiliği” merkeze alan yapısının altını çizen Dervişoğlu, “Türk siyasetinin aradığı, toplumun bütün kesimlerini birleştirme iradesini sergilemek mecburiyetindeyiz. Marjinal fikirlere itibar etmek yerine, bu büyük milleti; Türk milliyetçiliğinin, Atatürkçülüğün ve merkez sağ anlayışın etrafında bütünleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, partinin merkezdeki konumunun yeterince anlaşılmamasıyla ilgili özeleştiride de bulundu. Dervişoğlu'nun kongrede sarfettiği "Siyaset kalanlarla yapılır, gidenlerle değil" sözü ise salondaki partililer tarafından hem partiden ayrılan vekillere hem de vekiller üzerinden Akşener'e bir gönderme olarak değerlendirildi. Kongrenin ardından kulislerde konuşulan “Akşener partide yeniden aktif olmaya çalışacak” beklentisinin daha geri planda kalması ve Dervişoğlu'nun parti içindeki etkisinin ise daha belirginleşmesi bekleniyor.