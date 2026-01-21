İYİ Parti’de kurultay sonrası ilk tablo! Grup yönetimi yenilendi... Divanda kontrollü değişim: 1 başkanlık gitti, 7 başkanlık geldi

İYİ Parti, hafta sonu yapılan 4. olağan kurultayın ardından dün ilk Meclis Grup toplantısını yaptı.

Toplantının ardından partililer, kapalı oturuma geçti. Burada yeni grup başkanvekilleri, grup yönetimi ve grup disiplin kurulu seçildi.

Buna göre mevcut grup başkanvekillerinden Turhan Çömez, yerini korudu. Buğra Kavuncu ise koltuğunu Uğur Poyraz’a teslim etti. Meclis Katip üyeliği için belirlenen yeni isim ise Rıdvan Uz oldu. Yasin Öztürk, bu haftaki görevinin ardından koltuğunu Uz’a devredecek.

‘VAZİFE BİR TERCİH DEĞİL NAMUS BORCUDUR’

Kapalı grup toplantısının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve kurultayda seçilen yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nın ardından, dava arkadaşlarım ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Emanet ve talimatınız olan ‘Birinci Vazife’nin sorumluluğu ile yürüdüğümüz yolun, milletimize gösterdiğiniz medeniyet yolu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu yol ve vazife bizim için bir tercih değil, mücadelenize ve milletimize namus borcumuzdur. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum ki; Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni koruyup kollama görevimizden, adalet, eşitlik ve iyilikten beslenen bir devlet anlayışı hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz.”

YENİ DİVANDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YOK

Anıtkabir ziyaretinin ardından partinin genel merkez ek binasında yeni GİK, ilk toplantısını gerçekleştirerek Başkanlık Divanını belirledi.

Toplantı sonrası divanı, Grup Başkanvekilliği koltuğunu devrederek İYİ Parti Sözcüsü ve Parlamento İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak belirlenen Buğra Kavuncu açıkladı.

Yeni divanda Meclis Katip üyeliği görevini Uz’a devredecek olan Yasin Öztürk, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yerini aldı. Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in istifasının ardından askıya alınan parti sözcülüğü görevi yeniden getirildi.

Buradan sorumlu başkan yardımcısı ise Osman Ertürk Özel oldu. Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Cenk Özatıcı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy; yeni divanda da koltuklarını korudu.

3 İSİM LİSTE DIŞI

Mali İşlerden Sorumlu Ersin Beyaz, liste dışı kaldı Onun yerine Turan Yaldır göreve getirildi. Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Selcan Taşçı da bu dönem divana giremeyen isimler arasında yer aldı.

Taşçı’nın koltuğunu Hüseyin Raşit Yılmaz devraldı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş da yeni dönemin divanında kendine yer bulamadı. Durmuş’un görevine Burhanettin Kocamaz getirildi. Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı ise ikiye ayrıldı. Bu kapsamda Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı DEVA Partisi’nden İYİ Parti’ye kurultayda geçen Burak Dalgın oldu. Kalkınma Politikaları Başkanlığı ise Erhan Usta’da kaldı.

1 BAŞKANLIK GİTTİ, 7 BAŞKANLIK GELDİ

Önceki divanda Mehmet Aslan’da olan Kültür, Sanat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı ise tamamen kaldırıldı. Bunun yerine ise 7 yeni başkanlık getirildi.

Yeni başkanlıklarda ise liste şöyle şekillendi:

“Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, AR-GE ve Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr Volkan Yılmaz, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Sayan Özkal, Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu.”

Divanda olması beklenen Cihan Paçacı ise listede yer almadı.