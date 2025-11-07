İYİ Parti’den '10 Kasım' hamlesi: Atatürk için tüm illerde mevlit okutulacak!

Kocaeli İl Müftüsü’nün 10 Kasım’da mevlit okutulması talimatı sonrası sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalması gündemdeki yerini korurken, benzer bir adım İYİ Parti’den geldi.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun talimatıyla 81 il başkanlığına gönderilen genelgede, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılı olan 10 Kasım’da tüm il ve ilçe teşkilatlarının ikindi namazı öncesinde camilerde Mevlid-i Şerif okutması istendi.

Genelge, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz imzasıyla yayımlandı. Genelgede, teşkilatların mevlit için gerekli başvuruları yapması, ikindi namazı öncesi ve sonrasında yurttaşlara ikramda bulunması talep edildi.

LOKMA DAĞITILACAK

Parti tarafından hazırlanan bilgilendirmelere göre Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde okutulacak mevlide Genel Başkan Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri katılacak.

Ayrıca 81 ilin merkezlerinde ve Anıtkabir’e çıkan yollarda lokma dağıtılacak.