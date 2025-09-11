İYİ Parti’den 77 ilde ‘açılım süreci’ turu: ‘Yurttaşlar sürece endişeyle bakıyor’

İYİ Parti, sahaya indi

Parti yönetimi 77 ili gezip, ‘açılım sürecini’ anlattı

İYİ Parti kurmayları:

‘Komisyonun ne iş yaptığını bilmiyorlar’

‘Sürece endişe ile bakıyorlar’

‘AKP ile DEM Parti arasına sıkışıp kalmışlar’

‘Vatandaş açılım sürecine güvenmiyor’

‘Teröre prim verildi, terör şehirlere yerleşti’

‘Devletin terör örgütü liderini muhatap alması, vatandaşı rahatsız ediyor’

MERVE KILIÇ

İYİ Parti’de Başkanlık Divanı, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Başkan başdanışmanları ve danışmanlardan oluşturulan gruplar, 1-4 Eylül tarileri arasında 77 ili gezerek “açılım sürecini” yurttaşlara anlattı. Doğu illerini gezen milletvekilleri, izlenimlerini Cumhuriyet’le paylaştı. Bölge halkına Meclis’teki açılım komisyonu sorulduğunda neredeyse herkesin komisyonun ne iş yaptığını bilmediğinin altını çizen İYİ Parti Gurup Başkanvekili Turhan Çömez, “Sürece endişe ile bakıyorlar” derken, Aydın milletvekili Ömer Karakaş da “Vatandaş iki parti arasına sıkışıp kalmış ve bundan şikayetçi. Bölgede bir tarafta DEM Parti, diğer tarafta AKP var. Vatandaş, ikinci açılım sürecine güvenmiyor. Güvenmeme gerekçeleri ise şöyle: ‘Bu filmi daha önce, 2012’de izledik. Teröre prim verildi, örgüt şımartıldı. Sonuçta terör şehirlere yerleşti ve daha şiddetli olaylar yaşandı’” ifadelerini kullandı. İstanbul milletvekili Cihan Paçacı da “Terörist başı Abdullah Öcalan ile diyalog kurması ve devletin terör örgütü liderini muhatap alması nedeniyle vatandaşta büyük rahatsızlık var” diye konuştu.

İYİ Parti, “açılım sürecini” yurttaşlara anlatmak için Ankara-İstanbul-İzmir ve Antalya dışındaki 77 ilde genel merkez kadrolarının katılacağı geniş çaplı bir saha çalışması yaptı. Başkanlık Divanı, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile genel başkan başdanışmanları ve danışmanlardan oluşan ekipler, 21 ayrı gruba bölünerek 01- 04 Eylül tarihleri arasında; Türkiye’yi il il gezdi. Saha çalışmasında valilikler, Baro başkanlıkları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları, ziraat odaları, kent konseyleri, gazeteciler cemiyeti, şehit gazi dernekleri, emekli dernekleri, şöforler odası, sendikalar (Türk-İş, Hak-İş, DİSK), turizm dernekleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, muhtarlar ziyaret edildi. Esnaf gezileri düzenlendi, illerde ilçe başkanları ile toplantı yapıldı. DEM Parti ve AKP seçmeninin yoğunlukta olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illere yapılan gezilerden ortaya çıkan izlenimler, açılım sürecine ilişkin yeni bir pencere açtı. Söz konusu illere giden milletvekilleri gözlemlerini Cumhuriyet’e aktardı.

‘MUHABBETLE KARŞILANDIK’

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak illerini gezen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Heyetimiz bölgede büyük bir ilgi ve alaka, muhabbet ve coşkuyla karşılandı. Sivil toplum örgütleri yanı sıra çarşı-pazar ve esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Büyük bir muhabbetle karşılandık. Bu manzara hem partimiz hem de ülkemiz açısından son derce umut vericidir” dedi.

‘İŞ-AŞ VERMEDEN SANAL GÜNDEMLERLE MEŞGUL EDEMEZSİNİZ’

Çömez, bölgenin sorunlarını şu sözlerle anlattı:

“Bölgedeki çiftçi girdi maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle bu yıl ne yazık ki zarar etmiş. Hayvan yetiştiricisi kan ağlıyor. Özellikle süt ineklerinin kesime gittiğini görmek beni derinden üzdü. Alt yapı yatırımları maalesef planlı bir şekilde ilerlememiş. Mesela Atatürk Barajı’ndan Kızıltepe Ovası’na 220 km’lik kanal yapılmış ancak kanalda su yok. Çünkü kanala su taşıyacak kanaletler yapılmamış. 1 milyon 600 bin dönümlük verimli tarım arazisi kuraklık nedeniyle büyük ölçüde verimsiz hale dönüşmüş. Çiftçinin yaşadığı bu sorun doğal olarak esnafı da etkiliyor. Esnaf da işlerin durgunluğundan şikayetçi. Köylerde alt yapı eksikliği hat safhada, hala elektrik ve suyu olmayan köyler var. Sanayicinin derdi çok büyük. Un fabrikaları ihracat yapamaz hale gelmiş ve çoğu işçi çıkartıyor. Tekstil fabrikaları ise yarıdan fazlası kapanmış, çalışanlar ise kapasitelerini azaltmış. Sanayinin çöküşü nakliye şirketlerini de vurmuş. Siz bütün bunları çözmeden iş-aş vermeden, gençlere umut olmadan sanal gündemlerle insanları meşgul edemezsiniz.”

‘SONUÇ ALINAMAYACAĞI KONUSUNDA CİDDİ KANAATLERİ VAR’

Bölge halkına Meclis’teki açılım komisyonu sorulduğunda neredeyse herkesin komisyonun ne iş yaptığını bilmediğinin altını çizen Çömez, “İş istiyoruz, aş istiyoruz, huzur ve güven istiyoruz, terör bitsin istiyoruz. Talepleri bu. Ancak iktidarın bu adımları ile herhangi bir sonuç alınamayacağı konusunda da ciddi kanaatleri var. Sürece endişe ile bakıyorlar. AKP- MHP- DEM ittifakının politikalarından sonuç bekleyenler şüphesiz var ancak önemli ölçüde kuşku da söz konusu” diye konuştu.

‘‘PKK, KÜRT HALKININ TEMSİLCİSİ OLAMAZ’ DİYORLAR’

Bingöl, Bitlis, Muş ve Siirt illerini gezen Aydın milletvekili Ömer Karakaş da “Gördüğüm tablo şu: Vatandaş iki parti arasına sıkışıp kalmış ve bundan şikayetçi. Bölgede bir tarafta DEM Parti, diğer tarafta AKP var. Vatandaş her iki partiye de tepkili ve alternatif arayışı içinde. Özellikle bana söyledikleri, ‘Lütfen buralara sık sık gidip gelin, çünkü biz bu iki partinin arasında sıkışıp kaldık’ şeklinde oldu” açıklamasında bulundu. Karakaş, “İkisinden de hoşnut olmadıklarını, ancak alternatifin de bölgede görünmediğini söylüyorlar. Daha sık gelip halkla temas kurmamız gerektiğini vurguluyorlar. Ben de kendilerine şunu söyledim: ‘Her ne kadar Aydın milletvekili olsam da bu bölgede milletvekiliniz yok. Sizlerle milletvekiliyim, sizin sesiniz olacağım’” dedi. Karakaş, “Vatandaş, ikinci açılım sürecine güvenmiyor. Güvenmeme gerekçeleri ise şöyle: ‘Bu filmi daha önce, 2012’de izledik. Teröre prim verildi, örgüt şımartıldı. Sonuçta terör şehirlere yerleşti ve daha şiddetli olaylar yaşandı’. Vatandaş, oradaki Kürt halkının PKK tarafından temsil edilmediğini söylüyor. Yıllardır en büyük zararı yine bölge halkının gördüğünü, yatırımların PKK yüzünden bölgeye gelmediğini ifade ediyorlar. Yol yapan şantiye araçlarının PKK tarafından yakıldığını, eğitim veren öğretmenlerin öldürüldüğünü dile getiriyorlar. ‘Bu bölgenin cahil, işsiz ve geri kalmış olmasının nedeni PKK’dır. Dolayısıyla PKK, Kürt halkının temsilcisi olamaz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLAR TUTUKLANMAKTAN KORKUYOR’

Elazığ ve Erzincan’ı ziyaret eden İstanbul milletvekili Cihan Paçacı ise “Her iki ilde gördüğüm temel mesele, vatandaşların tümünün çok ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldığıdır. Sanayici, çalıştırdığı insanların maaşını ödemekte zorluk çekiyor. Önümüzdeki günlerde işten çıkarmaların artacağı görünüyor. Çiftçi ise tarlaya ektiği ürünün karşılığını alamıyor. Esnaf da çok zor durumda” dedi. Paçacı, “Vatandaşla konuştuğumuzda, durumu nasıl diye sorduğumuzda, önce cevap vermeden sağına soluna baktığını gördüm. Bu manzara Türkiye’nin içinde bulunduğu büyük problemin çok net bir işaretidir. Eğer bir insan sadece kendi durumunu masumane bir şekilde anlatacakken sağına soluna bakıyor, korkuyorsa; söyleyeceğinin başkaları tarafından duyulmasından çekiniyorsa, o zaman bu ülkede ne demokrasi ne de adaletin varlığından bahsedilebilir. Çünkü o korku, her şeyden önce demokrasinin olmayışından kaynaklanıyor. İnsanlar söylediklerinden dolayı tutuklanma ihtimalinden korkuyor” ifadelerini kullandı.

‘DİP DALGA GELİYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na Anadolu’nun her yerinde çok ciddi takdir ve güven duygularının oluştuğunu gördüğünü aktaran Paçacı, “Vatandaşlar, kendisini siyasete yeni bir nefes, yeni bir umut olarak ifade ediyorlar. Ayrıca bugüne kadar oy verdikleri partilerden ciddi şekilde rahatsız olduklarını ve yüksek oranda bir kararsız seçmen kitlesi bulunduğunu tespit ettik. Kişisel öngörüm, çok ciddi bir dip dalgası geliyor. Ekonomik darboğaz nedeniyle vatandaşın bugüne kadarki siyasi tercihlerinde önemli değişiklikler yapacağı kanaatindeyim” dedi.

‘VATANDAŞ RAHATSIZ’

Paçacı, açılım sürecine ilişkin yansımaları ise şu sözlerle anlattı:

“Komisyonu kimse önemsemiyor ve ciddi bir endişe var. Özellikle mevcut komisyona dair siyasi partilerin, terörist başı Abdullah Öcalan ile diyalog kurması ve devletin terör örgütü liderini muhatap alması nedeniyle vatandaşta büyük rahatsızlık var.”