İYİ Parti'den GATA'da tedavi gören askerlere ziyaret: 'Saldırıları niye gizliyorsunuz?'

İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kavuncu ve Çömez, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

"NİYE SAKLIYORSUNUZ?"

Çömez, şunları söyledi:

“Buradan ‘ben başkomutanım’ diyen ve Anayasa'ya göre hakikaten başkomutan olan Sayın Erdoğan'a bir talebimiz var, Genelkurmay Başkanı'ndan bir talebimiz var. Siyasi muhatabımız olan Milli Savunma Bakanı'ndan bir talebimiz var. Sayın Bakan yaklaşık bir hafta önce veya 5-6 gün önce size bir soru önergesi bu olayın bütün detaylarını açıkladım ve partimiz adına dedim ki bunun cevabını ver, bunun detaylarını ver. Israrla hem sosyal medyadan hem konvansiyonel medyadan yapmış olduğumuz çağrılara Sayın Bakan kayıtsız kaldı ve cevap vermedi. Parlamentonun millet adına vermiş olduğu bu soruya kayıtsız kaldı. Buradan sizler vasıta bir kez daha söylüyorum; niye gizliyorsun, niye saklıyorsunuz? Neden bu gerçekleri milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorsunuz ve neden hesap vermiyorsunuz? Biz gereğini yaptık. Yaşanan bu menfur saldırı ile ilgili çalışmalarımızı yürüttük ve İYİ Parti'nin iki grup başkan vekili ve başta Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimiz olmak üzere gerekli adımları attık. Olayın bütün detaylarını bütün gerçeğini milletimizle paylaşıyoruz. Kahraman askerlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Onlara sağlık hizmeti veren değerli meslektaşlarımı tek tek kutluyorum, teşekkür ediyorum.

Bu mücadele burada bitmeyecek. Bu ülke için canını feda etmekten gözünü budaktan esirgemeyen askerlerimizin tek tek alınlarından ve gözlerine öpüyoruz. Bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için verici mücadeleyi her zaman takdirle her zaman destekle yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Burada açıkça bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Niye saklıyorsunuz bu gerçekleri, bu alçak terör örgütünün arkasında emperyal olan bu alçak terör örgütünün askerlerimize kahraman Mehmetçiğe yapmış olduğu saldırıları niye gizliyorsun? Milli Savunma Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulunuyorum, bu olayın bütün detaylarını kamuoyuyla paylaştık. Artık inkar edecek, saklayacak bir durumunuz yok. Bu alçak terör örgütünün, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne göz dikmiş bu alçak örgütü ve arkasındaki emperyal uzantıları ile beraber gerekeni yapın. Yapmıyorsanız da o görevi bırakın biz siyasetçiler olarak bu milletin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden İYİ Parti kadroları olarak gereğini yapacağız.”

"HAİN SALDIRILARI SAKLAYARAK BİTİREMEZSİNİZ"

Bir yaralı askerin düğününe katılma sözü verdiklerini aktaran İYi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise şunları kaydetti:

“Bugün buraya Genel Başkanımızın da talimatıyla gelip ziyarette bulunmak üzere organize olduk. Ben 3 gün önce yaptığım görüşmede askerimizin babasına geçmiş olsun dilekleriyle aradım. Olayla ilgili soru sordum, biraz durdu ve peşinden dedik ki ‘karşı taraftan’. Bakın bu alçak terör örgütünün yapmış olduğu hain saldırıları saklayarak bitiremezsiniz. Bunun yolu bu değildir, süreç başladığından beri biz açıklık, şeffaflık diyoruz ve bunun yerine gelmesi için de vermiş olduğumuz soru önerdiğimiz cevaplanmasını istiyoruz. Hayatlardan bahsediyoruz. Gencecik çocuklar. Daha önce de verdiğimiz bir çok soru önergesi; ekonomi ile ilgili, sağlıkla ilgili, orman yangınlarıyla ilgili cevap verilmemişti. Bunlara da bir tepki gösterdik ama burada gencecik evlatlarımızdan bahsediyoruz… Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bu sessizlik doğru değildir. Bu gizleme saklama işi doğru değildir. Ermeni soykırımına, Talatpaşa'ya da dil uzatıldığı da bir sessizlik vardı. Burada da bir sessizlik var, her yerde sessizlik. Bu sessizlik, bu konuşamama hali aslında bir anlamda da ne kadar yanlış ve ne kadar sağlam olmayan zeminlerde ilerlendiğinin göstergesidir. Bu millet büyük bir millettir, eğriyi doğruyu ayırır. Dolayısıyla milletten gizleyerek, saklayarak hiçbir şeyi yürütemezsiniz.“