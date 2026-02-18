İYİ Parti'den Hakan Fidan'a 'Epstein' sorusu: Kayıp çocuk vakaları ve Türkiye iddiaları Meclis gündeminde

Jeffrey Epstein davasına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belgeler, Türkiye’de de siyasi gündeme taşındı.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesiyle, dosyalarda yer aldığı iddia edilen başlıklar ve Türkiye’deki kayıp çocuk vakaları arasındaki bağlantı iddialarına açıklık getirilmesini istedi.

EPSTEİN DOSYALARI VE TÜRKİYE İDDİALARI

Önergede, Epstein dosyalarının çocuk istismarı, insan ticareti ve kayıp çocuk vakalarına ilişkin küresel ölçekte yeni tartışmalar başlattığına dikkat çekildi. Taşçı, kamuoyunda yer alan bazı iddiaların toplumsal kaygıyı artırdığını belirtti.

Soru önergesinde; Epstein’in özel uçağı olarak bilinen “Lolita Express”in Türkiye’ye 9 kez geldiği, Türk çocuklarının bu uçakla yurtdışına kaçırıldığı, İncirlik Hava Üssü’nün kullanıldığı ve yurt dışı para transferleri yapıldığı yönündeki iddialar anımsatıldı.

DEPREM BÖLGELERİ VE KAYIP ÇOCUK VAKALARI

Önergede, 6 Şubat depremleri sonrasında özellikle deprem bölgelerinde gündeme gelen kayıp çocuk vakalarına da atıf yapıldı. Dosyalarda bazı tanınmış Türk isimlerinin yer aldığına dair iddiaların, akıbeti belirlenemeyen çocuklara ilişkin şüpheleri derinleştirdiği ifade edildi.

Taşçı, bu kapsamda Türkiye’yi, Türk vatandaşlarını ya da Türk topraklarını ilgilendiren iddialara ilişkin ABD makamlarıyla resmi temas kurulup kurulmadığını sordu.

ABD'DEN BİLGİ TALEP EDİLDİ Mİ?

Soru önergesinde, “Epstein davasına konu suçlarla ilgili olarak Türkiye’yi ilgilendiren iddialar hakkında Bakanlığınızca ABD makamlarından talep edilen herhangi bir bilgi, belge, uçuş kaydı, banka hareketi vb. bilgi var mıdır?” sorusu yöneltildi.

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı’nın önergeye yanıt vermesi için öngörülen 15 günlük süre henüz dolmadı.