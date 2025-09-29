İYİ Parti’den Mersin’de gövde gösterisi: ‘Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz’

İYİ Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan “açılım” sürecine en başından beri karşı bir duruş gösterdi. Partinin yerel seçimlerde yaşadığı hayal kırıklığı ve ardından gerçekleşen genel başkan değişimi, parti için endişeleri gündeme getirmişti. Ancak yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile birlikte partinin türbülansı geride bıraktığı, kurmaylarca dile getirildi. Partinin teşkilatları da toparlanma sürecine girdi. Dervişoğlu’nun Bahçeli’ye verdiği “urganlı” tepkinin ardından rüzgarı arkasına alan partiye MHP’den kopanlar ve ülkücü kanattan önemli isimler de geçiş yaptı.

TAM KADRO KATILIM

Terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının ardından Meclis’te sürece yönelik komisyon kurulmasıyla parti, “Birinci Vazifen...” ismi verilen mitingler serisini tüm yurtta yapmak üzere başlattı. İlk miting 3 Ağustos’ta Bursa Osmangazi’de gerçekleşti. İkinci miting ise önceki gün Mersin’de yapıldı. Coşkulu geçen mitingde yaklaşık 15 bin kişilik alan tıka basa doldu. Önceki mitinge göre güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlemlendi. Mitingde her siyasi görüş ve partiden yurttaşların yer alması dikkat çekti. Mitingde kurmaylar, Atatürk fotoğrafının olduğu “Birinci Vazifen..” yazılı tişört giyerek kürsüden yurttaşları selamladı. Partinin Meclis Grubu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyeleri mitinge tam kadro katıldı.

İKTİDARA ÖFKE BÜYÜK

Sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem iktidarın ekonomi politikalarını hem de yeni açılım tartışmalarını sert eleştirdi. Meydanı dolduran on binler, “Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz” ve “Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz” sloganlarıyla ses verdi. Cumhuriyet’in gözlemlerine göre Mersin buluşması, yalnızca bir miting değil, iktidara yöneltilmiş yüksek sesli bir itiraz oldu. Cumhuriyet’in konuştuğu yurttaşlar, mitinge yalnızca bir siyasi gösteri olarak değil, bir öfke birikiminin dışavurumu olarak baktı. 58 yaşındaki emekli Hasan Karakuş, “Ay sonunu getiremiyoruz. Sesimizi duyuran tek lider o. O yüzden buradayım” dedi. Üniversite öğrencisi Ayşe Demir ise, “İşsizlik korkusuyla mezun oluyoruz. Gelecek hayali kuramıyoruz. Burada haykırmaya geldik” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

GELECEK SEÇİMLERİN HABERCİSİ

47 yaşındaki İbrahim Dönmez de “Açılım sürecine inanmıyoruz. Binlerce insanımızın katilini serbest bırakmaya çalışıyorlar. Türk halkı olarak teröristlerin aklanmasını kabul etmiyoruz” diyerek açılım sürecini eleştirdi. İYİ Parti’nin Mersin mitingi, yalnızca partililer için değil, iktidar politikalarına tepki duyan geniş kesimler için de bir moral buluşması oldu. Mersin’de yükselen ses, Cumhuriyet’in izlenimlerine göre, yalnızca bugünün değil, gelecek seçimlerin de habercisi niteliğindeydi.

‘KURULUŞ DÖNEMİNDEKİ HEYECANIMIZA KAVUŞTUK’

İYİ Parti’nin Mersin mitingi, partililer tarafından “güç gösterisi” olarak değerlendirildi. Partinin üst düzey yetkilileri, “Partide moraller yerine gelmiş, partililer umutlu. Kuruluş dönemindeki heyecanımıza kavuştuk” yorumunu yaptı. Teşkilatlarda da umut ve inancın yükseldiğini kaydeden partililer, “Toparlanmayı görünce partililerimiz de çalışmalarına ivme kazandırdı. Ataleti attı üstümüzden” değerlendirmesinde bulundu.