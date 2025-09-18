İYİ Parti’den sekizinci reklam videosu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 19:25:00
İYİ Parti'nin "Yarın Seninle Başlar" başlıklı yeni reklam filmi serisinin sekizincisi kamuoyu ile paylaşıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Sessizliğin çığlığa dönüşmesi bir adım…" notunu düştü.

Reklam filminde şu ifadelere yer verildi:

"Bir adım, sessizliğin çığlığa dönüşmesi.. Bir kıvılcım, bir ot...Yarın seninle başlar."

