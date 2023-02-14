İYİ Parti deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı

İYİ Parti Gençlik Kolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların stratejik noktalara ulaşmalarını kolaylaştırmak için "afetdestek.com" internet sitesini kullanıma sundu.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:10
İYİ Parti deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 'yüzyılı felaketi' olarak adlandırılan depremde can kayıpları ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ederken İYİ Parti Gençlik Kolları, afet bölgesine özel bir internet sitesi hazırladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye genelindeki geçici akaryakıt noktaları, barınma yerleri, eczane, gıda dağıtım yerleri, mobil tuvalet, toplanma alanları, veteriner ve yardım toplama alanları gibi önemli konumlara site üzerinden ulaşılabiliyor. 

Ayrıca sitede, "önemli telefon numaraları ve internet siteleri", "kurumlara bağışlar", "yardım sağlayabilirim" bölümleri de yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk günden beri hem arama kurtarma çalışmalarında hem de yardım toplama faaliyetlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Gençlik'in hazırlamış olduğu 'afetdestek.com' sitesinden güncel duruma siz de bakabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.


Kahramanmaraş depremi İyi Parti internet sitesi

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