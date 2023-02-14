İYİ Parti deprem bölgesine özel internet sitesi hazırladı
İYİ Parti Gençlik Kolları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşların stratejik noktalara ulaşmalarını kolaylaştırmak için "afetdestek.com" internet sitesini kullanıma sundu.
Ayrıca sitede, "önemli telefon numaraları ve internet siteleri", "kurumlara bağışlar", "yardım sağlayabilirim" bölümleri de yer alıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk günden beri hem arama kurtarma çalışmalarında hem de yardım toplama faaliyetlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Gençlik'in hazırlamış olduğu 'afetdestek.com' sitesinden güncel duruma siz de bakabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
İlk günden beri hem arama kurtarma çalışmalarında hem de yardım toplama faaliyetlerinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 14, 2023
İYİ Gençlik’in hazırlamış olduğu https://t.co/nddHTdWFvB sitesinden güncel duruma siz de bakabilirsiniz. https://t.co/lEysdB3IYh
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