İYİ Parti Ege’de moral tazeledi: Dervişoğlu’na yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin hafta sonu gerçekleştirdiği Balıkesir, Aydın ve İzmir kongrelerinde geniş katılımlı programlarla karşılandı. Hem teşkilatlarla buluşan hem de deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Dervişoğlu’nun ziyareti, parti içinde “moral ve motivasyon tazelendi” yorumlarına yol açtı. Kalabalıklar, partide yerel seçimlerin ardından yaşanan bunalım döneminin geride kaldığı mesajını verdi. Ege turu boyunca yoğun ilgiyle karşılanan Dervişoğlu için partililer, “Partiyi yerlerden aldı, göklere çıkardı; yeniden umut doğdu” yorumunu yaptı.

CHP – İYİ PARTİ DİYALOĞU DİKKAT ÇEKT İ

Dervişoğlu’nun programı Balıkesir’in depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde başladı. Deprem bölgesindeki incelemelerde Dervişoğlu’na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak eşlik etti. İki başkanın da programı baştan sona bırakmadan takip etmesi, son dönemde iki parti arasındaki yerel işbirliğinin güçlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Yetkililerden hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi alan Dervişoğlu’nun esnaf ziyareti de yoğun ilgi gördü. Yurttaşlardan biri, “Genel başkanın şimdi yanımızda olması çok kıymetli. Sadece seçim zamanı değil, afet zamanında da burada olması bize güven veriyor” dedi. Partililer ise bölgedeki kalabalığa dikkat çekerek, “Uzun zamandır böyle bir hareketlilik görmemiştik. Genel Başkan sahaya indikçe parti toparlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

AYDIN’DA MİTİNG HAVASI: ATLI BİRLİKLER, MEHTER, BİNLERCE KİŞİLİK KORTEJ

Dervişoğlu’nun Aydın programı adeta bir mitinge dönüştü. Kente girişte 17 Türk devletinin bayraklarını taşıyan atlı birlikler ve mehter takımıyla karşılanan genel başkana eşlik eden kalabalık, korteji kilometrelerce takip etti. Kongre salonu dakikalar içinde dolarken dışarıda da onlarca kişi bekledi. Konuşma sık sık sloganlarla kesildi, salondaki coşku yükseldi. Bir Aydın teşkilat üyesi, “Burada bugün bir kongreden fazlası yaşandı. İYİ Parti’nin yeniden ayağa kalkışına tanık olduk” dedi. Genç bir partili ise, “Bu enerji uzun zamandır yoktu. Genel Başkanımızın sahadaki duruşu hepimizi motive etti” ifadelerini kullandı. Bazı partililer, yerel seçimlerden sonra umudunu kaybeden kesimlerde bile yeniden bir toparlanma başladığını şu sözlerle vurguladı:

“Parti artık bunalım sürecini aştı. Müsavat Bey’in tarzı, çalışkanlığı ve nezaketi hepimize moral verdi.”

İZMİR’DE TABLO DEĞİŞMEDİ

Dervişoğlu’nun İzmir programı da yoğun katılımla geçti. Delegelerin yanı sıra çok sayıda yurttaşın katıldığı kongrede salona sığmayan kalabalık dikkat çekti. Bir il yöneticisi, “Ege teşkilatları uzun zamandır bu kadar diri değildi. Bu hava sahaya çok net yansıyacak” değerlendirmesini yaptı. Görüştüğümüz bazı yurttaşlar ise, hükümetin yeniden “açılım” sürecine kapı araladığı iddialarına tepki göstererek İYİ Parti’nin duruşunun kendilerini İzmir’de kongreye getirdiğini ifade etti.

PARTİLİLER: ‘GENEL BAŞKAN ÇOK BA ŞARILI, PARTİ Y ÜKSEL İŞTE’

Ege turunu değerlendiren parti kurmayları ve teşkilatlar, şu görüşleri paylaştı:

Genel Ba şkana sevgi çok büyük.

Yerel se çimlerden sonra ya şanan k üskünlük ve bunal ım bitti.

Parti yeniden y ükseli şe ge çti; sahadaki hava tamamen de ğişti.

Ege’de parti yeniden hareketlendi, umut artt ı.

Parti yönetimi, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de benzer kapsamlı saha programlarının süreceğini aktardı.