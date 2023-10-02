İYİ Parti Eskişehir'de hareketlilik: Akşener'in ziyareti öncesi bir istifa, iki görevden alma gerçekleşti

Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:47

Güncelleme: 02.10.2023 - 20:47

Yerel seçimde İYİ Parti'nin güçlü olduğu ve aday çıkarması muhtemel yerlerden olan Eskişehir'de Genel Başkan Meral Akşener’in ziyareti öncesi istifa ve görevden almalar yaşandı.

Odunpazarı Belediye Başkan adaylığını önceden açıklayan Emine Edizgil il başkanlığı görevinden istifa etti. Edizgil’in yerine İYİ Parti Genel Merkezi, partinin il yönetiminde yer alan Serdar Ulucan atandı.

İKİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan uzun süredir il teşkilatı ile arasında soğuk rüzgarlarınestiği iddia edilen Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna ve Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal, genel merkez tarafından görevden alındı. Tuna'nın yerine Gürol Yer, Kabasakal yerine Görkem Yıldırım atandı.

ADAYLIKLARI AKŞENER AÇIKLAYACAK

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastalığı nedeniyle ertelenen Eskişehir ziyaretini, 5 Ekim'de gerçekleştireceği öğrenildi. Akşener Eskişehir programında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İYİ Parti'nin genel seçimde milletvekili adayı olan Melih Aydın'ı, Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ise eski İl Başkanı Emine Edizgil'i aday gösterecek.