İYİ Parti’den İstanbul ve Ankara açıklaması: 'Çalışmalarımız devam ediyor'

Yayınlanma: 02.10.2023 - 18:58

Güncelleme: 02.10.2023 - 18:58

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Zorlu, “Özellikle bazı illerde aksayan hizmetler vatandaşlarımızın da gündeminde. Bununla ilgili kısa süre içerisinde raporlar hazırlanarak sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz” dedi.

"BİR SALDIRI ÖNLENMİŞ OLDU"



Ankara'daki bombalı saldırı girişimine değinen Zorlu, “Menfur saldırıda bir terörist üzerindeki bombayı patlatırken diğer terörist ise emniyet güçlerimizce öldürüldü. Kahraman polislerimizin anlık müdahalesi sonucu, çok daha ağır neticelere sebep olabilecek bir saldırı önlenmiş oldu” dedi.

Olay sonrası hastaneye giderek polisleri ve ailelerini ziyaret ettiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Zorlu, polislerin hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

"KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Zorlu, “Teröristlerden birinin kimliği tespit edilmiş olup, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu hain eylemin PKK terör örgütünce gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.” ifadesini kullandı.

Zorlu, sözlerinin devamında “Tabii bizim milletimiz adına hassasiyet duyduğumuz bir husus da, bu kişilerin arkasında kimlerin olduğunun ve ilişkilerinin büyük bir titizlikle ve kararlılıkla ortaya çıkartılmasıdır. Unutulmamalıdır ki, ülkemizin huzurunu ve dirliğini hedef alan bu hain eylemler karşısında, millet olarak bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Böylesi hain saldırılara karşı Türk milleti her daim tek yürek, tek yumruk olacaktır” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRET ARTIK AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Ülkenin en önemli ve derinleşmekte olan sorunun ekonomik kriz olduğunu vurgulayan Zorlu, Türk-İş'in, Eylül ayına ait açlık sınırını 13 bin 334 TL, yoksulluk sınırını ise 43 bin 433 TL şeklinde açıkladığını hatırlattı.

İstanbul Ticaret Odası'nın ise Eylül ayına ait enflasyon rakamı yüzde 73.18 olarak duyurduğunu dile getiren Zorlu, “Peki ülkemizde asgari ücret ne kadar? 11.400 TL. Arkadaşlar asgari ücret artık açlık sınırının altında, yoksulluk sınırına yaklaşamıyor bile” değerlendirmesini yaptı.

“SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR”

Engelli vatandaşların da görmezden gelinen bir başka kesim olduğunu söyleyen Zorlu, “Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın ayılıkları ne kadar biliyor musunuz? Benim söylemeye dilim varmıyor.” dedi.

Engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olan vatandaşların bin 874 TL, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların 2 bin 811 TL, engelli yakınının ise bin 874 TL aylık aldığını belirten Zorlu, “2023 Türkiye'sinde bu rakamları konuşmamalıyız. Siyasi iktidarın son dönemde en iyi yaptığı şey vatandaşlarımızı görmezden gelmek, kendi hatalarının acı reçetesini vatandaşa yüklemek. Artık biraz insaf” şeklinde konuştu.

“KREDİ KARTI HARCAMALARI YÜZDE 200 ARTTI”

Hayatlarını kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarıyla geçindirmeye çalışan dar bütçeli kesime yönelik, banka faizlerini artırarak bir darbe daha vurulduğunu savunan Zorlu, “Vatandaşlarımız geçimlerini sağlamak adına adeta sihirbazlık yaparken, siyasi iktidar bir de oradan darbe vurmayı es geçmedi. Her ay faiz oranlarını artırmayı alışkanlık hâlini getirdiler.” dedi.

"ANKARA'DA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Zorlu, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın, İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul adayı olacağı yönündeki iddialar sorulan Zorlu, “Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. İstanbul Büyükşehir'de grup sözcüsü. Ancak gerek İstanbul'da gerekse Ankara'da, diğer illerimizde olduğu gibi çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar olgun bir aşamaya geldiğinde bunları paylaşırız” dedi.

Aday belirleme sürecinde anket yapılacağının ifade edildiği belirtilen Zorlu, “Bununla ilgili komisyon kurulması aşamasındayız. Esas olan teşkilatlarımızla, o illerdeki milletvekillerimizle, partililerimizin bir mutabakat içerisinde, adayımızın üzerinde netleşmektir. Ama aday adayının çok olduğu yerlerde bir anket gerçekleştirme eğilimimiz var. Bu illerin hangileri olacağını ilerleyen günlerde sizinle paylaşırız” yanıtını verdi.

Gelen bir başka soru üzerine, geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Genel Başkan Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Zorlu, partisinin grup toplantısının Çarşamba günü gerçekleşeceğini ekledi.