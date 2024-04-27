İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, delegeler yuhaladı
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, o anların ardından salonda bulunan delegeler tarafından yuhalandı.
İYI Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi devam ediyor. Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti.
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