İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BTP Genel Başkanı Baş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü.

AA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:51
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BTP Genel Başkanı Baş ile görüştü
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Hüseyin Baş'ı, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş karşıladı. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. BTP Genel Başkanı Baş'ı, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu uğurladı.

Görüşmenin ardından iki liderden bir açıklama yapılmadı.


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