İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'normalleşme' şartlarını sıraladı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu normalleşme ile ilgili tartışmaları eleştirerek 'Milletimizle birlikte bu oyunu da Allah'ın izniyle onların başlarına yıkacağız. Artık çok devrilmiş bu davanızı kaldıramaz, kararmış ampulünüzü tamir edemez, o çürümüş geminizin hurdasıyla da Türkiye'yi hiçbir yere götüremezsiniz. Bundan emin olunuz. İYİ Parti var ve artık o geminin artık hükmünü yitirdiğini dünyaya ilan ediyor' dedi.

'NORMALLEŞME' ŞARTLARINI SIRALADI

Dervişoğlu normalleşme için iktidara şartlarını şöyle sıraladı:

2011 yılından beri açık kapı politikanızla kevgire dönmüş sınırı koruyun haydi buyrun normalleşelim.

Meydanlarda ölü çocukları yuhalatmayı bırakın haydi buyrun normalleşelim.

Liyakata değil dayısı olanı işe aldığını düzeni düzeltin haydi buyrun normalleşelim.

Türk adaletini, cumhuriyetin hakimlerini hakettiği yere getirin haydi buyrun normalleşelim.

Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin haydi buyrun normalleşelim.

DERVİŞOĞLU'NDAN KAYYUM TEPKİSİ

Dervişoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ''Hakkari Belediye başkanı seçilen kişi, tam 10 yıldır yargılanıyor. Hem de terör suçundan. Kimse bu kişinin neden aday gösterildiğini tartışmıyor. Sanki bugünler düşünülmüş, planlanan vadede toplumsal bir kargaşaya vesile olacak şekilde beklemişler. Soruşturmayı açan savcı Fetöcü, başka bir mahkemede yargılanıyor. Dava sonlanmadıysa bu kayyumu neden atıyorsunuz da memleketi karıştırıyorsunuz? Üç gün sonra davanın karar duruşması var, verilen karar bakarak kararın icaplarını yerine getirerek bu meseleyi halledebilirsiniz. Yetkilerinizi o kadar kötüye kullanıyorsunuz ki, terör çemberinde cirit atanlar dahi sayenizde masumiyet karinesine yaslanabiliyorlar. Çünkü her zaman en başta yapmanız gerekeni hiçbir zaman yapmayıp en son yapılacak işi, en başta yapıyorsunuz. Terör suçluları belediye başkanı mı olsun, istiyorum? Elbette hayır. Ben hakkı, hukuku savunmak mecburiyetindeyim. Benim sözüm Hakkari dururken, Kandil’den aday atayanlara ve buna müsamaha gösterenleredir'' dedi.

''ÖNCE SİZ VAZGEÇİN''

Mezuniyet törenlerinde yasaklama ve tasarruf getirilmesine ilişkin konuşan Dervişoğlu ''Gençlerimiz emin olun ki sizin aklınızdaki dar kalıplara sığmayacak vizyona sahiptir. Şatafatlı yaşamlarınızdan vazgeçerek önce siz tasarruf yapın'' dedi.

''TEK ADAM GÜDÜMLÜ BİR MUHALEFET YARATMAK İÇİN...''

Dervişoğlu'nun konuşmasında bazı kısımlar şöyle:

Siyasette muhalefet olmak partilerin vatandaşa yüklediği onurlu bir görevdir. Cumhuriyet ve demokrasi görevi olarak muhalefette olma iktidara hatalarını söylemek gerekince milletin çıkarları adına ona yol göstermektir. Görüyoruz ki özellikle 2024 yerel seçimlerinden sonra tek adam rejimi güdümlü bir muhalefet yaratmak için canhıraş çalışmaktadır.

CHP'YE GEÇEN MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Dervişoğlu, İYİ Parti’den istifa ederek dünkü grup toplantısında CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'yı da eleştirdi. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz, çok üzgünüm. Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkanvekili aracılığıyla, TBMM’de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabii. Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine tekrar edenlerin, iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışıkları görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkları biliyoruz. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz."

''ARTIK TÜRK OLUN TÜRK''

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ruanda ile yapılan anlaşmayı eleştirdi.

İngiltere'nin ülkesinde yakaladığı kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndereceğinin açıklandığı günlerde Ruanda ile anlaşma yapılmasının, yeni bir göç dalgası endişesi yarattığını ifade eden Dervişoğlu şöyle konuştu:

"İngiltere’nin ülkesindeki kaçak göçmenleri sorgusuz sualsiz Ruanda’ya göndereceğinin açıklandığı tarihte iktidar, Ruanda ile yapılan anlaşmayı Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. Hükümetin her hareketi milletimiz nezdinde kapanmaz yaralar açtığı için milletimiz bu yaşanan durumun tesadüf olmadığı ve yeni bir göç dalgasının habercisi olduğu düşüncesine kapılmıştır. Her krizde olduğu gibi bu krizde de toplumda ortaya çıkan korkuyu giderecek, milletimizin endişelerini ortadan kaldıracak hükümet yetkilileri üç maymunu oynamışlardır.

Konu rant ve para değil ki ortaya çıksınlar. Konu paylaşılacak makamlar değil ki ortaya çıksınlar. Konu dağıtılacak, peşkeş çekilecek kamu kaynakları değil ki ortaya çıksınlar. Tabii ki saklanacaklar. Konu ecdadın mirası olan bu topraklar, bu devletin varlığı ise en iyi bildikleri işi yapmışlar kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerdir.

Avrupa ülkelerinden aldığınız üç kuruş rüşvet fonuyla bu kara deliği kapatamazsınız. Bu konuda artık Türk milletinin verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Burası kimsenin hurda deposu değildir. Bu topraklar hiçbir devletin tampon bölgesi de değildir. Bu devlet milletini ikinci plana atarak birilerine peşkeş çekilebilecek bir devlet de değildir. 22 yıllık iktidarınızda herşey oldunuz ama bir tek Türk olamadınız. Artık Türk olun Türk."

"AYNI MASANIN ETRAFINA TOPLANMAK ZORUNDAYIZ''

Hafta sonu İstanbul Küçükçekmece'de yıkılan bina sebebiyle bazı yurttaşların yaşamını yitirdiği olay üzerinden yaklaşmakta olan deprem felaketine dikkat çeken Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

"İstanbul’da deprem gerçeği bir parti meselesi, siyasi konulara çerez yapılacak bir mesele değildir. Bu mesele vatandaşlarımızın can güvenliğinden, ülkemizin ekonomik ve sosyal bağımsızlığına kadar etki edebilecek hayati önemde bir meseledir. İktidar sahiplerinin kendi iktidarları korumak için işlerine gelmeyen her şeyi beka meselesi ilan ettiklerine hiç benzemeyen ülkemizin gerçek beka sorunudur. İstanbul depreminden kaçabilmemiz mümkün değildir ama depremi en az can kaybı ile en az maddi hasarla en az ekonomik kayıp ile atlatmak mümkündür. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ne kadar paydaş varsa, herkesin amasız, fakatsız bir araya gelerek vatandaşımızın can güvenliğini, ülkemizin geleceğini merkeze alan ve İstanbul’umuzu gelecek kuşaklara bırakılması gereken en değerli emanet olarak gören bir anlayışla, aynı masanın etrafına toplanmak zorundayız. Yerel yönetimler ve merkezi idarenin birbirlerini görmezden geldiği daha da acısı iktidar uğruna rekabet halinde olacağı eşik çoktan geçilmiştir."