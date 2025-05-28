İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

Türkiye sözde bir barış pahasına harcanamaz. Türkiye birilerinin iktidarını kalıcı hale getirmek için teröristlere bahşedilemez.

'Terörsüz Türkiye' dedikleri; Türk milletinin hiçbir meselesine devleti yönetenlerin ortağı olmadığı bir Türkiye'dir.

Ey Erdoğan sen hangi cumhurun reisisin. 100 yıllık cumhuriyetle nasıl terörü değiş tokuş edersin.

Aylardır bizlere zorla izlettirilen bu sirkin bir parçası olmayı reddediyor, senaryosu okyanus ötesinde yazılmış bu oyunun figüranı olmayacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz.

Türkiye, şehit çocuğunun gözündeki yaşlar kurumamışken şehit katillerini muhatap alacak kadar küçültülemez.

''GAYRIMEŞRU BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN REHİN ALINAMAZ''

Türkiye, bizzat onu yönetenler, onu ölene kadar yönetmeye devam etsin diye gayrımeşru bir Anayasa değişikliği için rehin alınamaz.

Artık devletin üst kademelerine dair Türk kimliğine dair bir tehdit algısı açıklanmamıştır. Türk milleti yerine 'millet' dedikleri bir belirsiz topluluk vardır.

''ÇÖZÜM MASASI KURACAKSAN...''

Milleti görün milleti duyun illa bir çözüm istiyorsanız milletin sorunlarını çözün. İşte size sendikalar, işte size iş dünyamız kapılarına kilit vuruyorlar. masa kuracaksanız bunlarla kurun. Sorunlara çözüm arayacaksanız yurtdışına giden gençlerimizi dinleyin. Gencine kulak vermiyor İmralı'daki caniyi dinliyorsan. Terörsitleri dışarı salmaya hazırlanıyorsan. Utanmalısın Recep Tayyip Erdoğan. Utanmalısın Cumhur İttifakı. Utanmalısın Devlet Bahçeli. Bu nasıl aymazlıktır. ''