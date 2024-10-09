Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'DEM' eleştirisi: Hangi amaçla DEM'e el uzattıklarını biliyoruz

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:02

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:21

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Müsavat Dervişoğlu MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasına ilişkin konuştu.

Müsavat Dervişoğlu ''Hangi amaçla HÜDA PAR'a el kaldırdıklarını hangi amaçla DEM'e el uzattıklarını biliyoruz. Anayasa konusunda hükümete önerilerimiz olacak. Türkiye büyük bir ülkenin Türk de büyük bir milletin adıdır. Bu büyük milletin kaderini onlara emanet etmeyeceğiz'' dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Çocuk istismarına "Bir kereden bir şey olmaz" diyenleri unutmayacağız. ''Kadın herkes içinde kahkaha atmayacak, iffetli olacak" diyenleri unutmayacağız. ''Kadın ve erkek eşit olamaz, bu fıtrata aykırıdır" diyenleri unutmayacağız. Türk kadını için ''evinin süsü'' diyenleri, "kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış oluyor" diyenleri de unutmayacağız. Ve "Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur" diyen zihniyetin karşısında duracağız.

Atatürk’ün de dediği gibi, "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur."

Biz, kadınıyla erkeğiyle eşit bir toplum için çalışacağız. Türk kadınının hak ettiği değeri alması için hayatın her alanında önlerini açacağız. Çünkü biz, Ziya Gökalp’in o güçlü inancına sahibiz: "Kadın yükselmezse, alçalır vatan; samimi olamaz onsuz bir irfan.

Ben çarenin parlamenter demokraside yattığı görüşünden hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

"Erdoğan’ı nasıl bir daha aday olur, bir beş yıl daha onu nasıl cumhurbaşkanı yaparız, nasıl bir seçim daha kazanır" gibi sorulara cevap arayan bir tartışmada biz yokuz."