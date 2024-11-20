İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Erdoğan sebep, Yusuf Tekin sonuçtur

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:46

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eleştirilere neden olan 'laiklik' sözlerine ilişkin sert konuştu.

Dervişoğlu ''Türk nesillerini yok etmekten sorumlu bakanın burada ne zırvaladığını tekrarlamayacağım. Memleketi ahır zannetmelerinin sonuçlarıdır bunlar. Sadece şunu söylemekle yetineyim Erdoğan sebep, Yusuf Tekin sonuçtur'' dedi.

"BU DÜPEDÜZ BÖLÜCÜLÜK"

Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Bu sözlerin amacının ne olduğunu biliyoruz. Laiklik dedikçe dindarlara birileri laf etsin istiyorlar. Bunlar fatihalarla, şükür dualarıyla açılmış bir Meclis'e ancak bir işgal ordusu, çapulcusu kadar sevgi ve saygı duyuyorlar. Çünkü bunlar dindar falan değil din bezirganlıklarıyla bu ülkeyi yağmalamak isteyenlerdir. Bu artık sadece bir kötü niyet değildir, cahillikle de açıklanamaz, bu düpedüz bölücülüktür. Bu anayasal suçtur. Ama hem suçlu, hem güçlüdürler. Yüzsüzdürler. Yapması gereken görevleri niyeti ve kabiliyeti olmayan sarayın bu maarif memuru, milli eğitim görevleri yerine ancak partizanlık görevini yerine getirir. Demek istiyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı görevleri yerine saraydan kendisine verilen talimatları yerine getirir. Kendisi 9. bakandır. 22 yılda 9. bakan. Geride bıraktığımız 22 yılda 8 bakan daha görev yapmıştır. Bu 22 yılda milli olmayan eğitim bakanlarının görev süresi de 2.4 yıldır. Neredeyse hiçbir bakan okula yeni başlayan bir çocuğun dört işlemi öğrendiği süreye kadar bakanlık görevini ifa edememiştir.''

''SARAY ETLİYE SÜTLÜYE KARIŞMAYAN MUHALEFET İSTİYOR''

Dervişoğlu yaptığı konuşmada ''Saray iktidarı etliye sütlüye karışmayan bir muhalefet istiyor. Ama biz etliye de sütlüye de karışacağız. Millet adına muhalefet yapmaya ve milletin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz.'' dedi.

''SAĞLIK BAKANI DERHAL GÖREVDEN AZLEDİLMELİDİR''

10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iktidarın sağlık politikalarını eleştiren Dervişoğlu ''Sağlık sistemi halk için, millet için değil özel hastane sahibi bakanların kurduğu, özel hastane baronlarının işlettiği, bebekleri bile SGK ödemesi diye gören bir şeytani organizasyondur. Bu utanç son bulmalı ve sağlık bakanı derhal görevinden azledilmelidir'' açıklamasında bulundu.

'TEĞMENLER'E İHRAÇ TALEBİNE SERT TEPKİ: KİM NERESİNDEN GOCUNDU?

Mezuniyet töreninde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan genç teğmenlerin meslekten ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine ilişkin konuşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Teğmenlerimizin ettiği yeminin kim neresinden gocunmuştur? Bu teğmenlerimizi gencecik yavrularımızı ve onların şerefli komutanlarını TSK'dan atma planlarının asıl sebebini bir kez daha anlamış oluyoruz. Demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti, vatan toprakları ve bağımsızlık meseleleri işte birileri tarafından bakıldığında rahatsızlık veriyormuş. İtibar sarsıyormuş. Teğmenin ettiği yemine itibarımızı sarsıyor diye suçlarlar ama kozmik odalara girdiklerinde itibar düşünmezler. Gizli belgeleri Amerika'ya taşırken itibarı düşünecektiniz. İtibarı valilere PKK'ye operasyon yapmayın talimatı verirken düşünecektiniz. İtibarı TSK'nın Genel Kurmay Başkanını bir gizli tanıdığın ifadesi ile yargılatırken düşünecektiniz. Türk ordusunun generallerini terör örgütünün artıklarına selam verdirtirken düşünecektiniz. Genç teğmenlerin ihracı, Milli Eğitim Bakanı'nın demeçleri, terörist başının Meclis'e çağırılması iktidarın kaçakları Türk milletinden üstünde tuttuğu yeni bir projedir bu oyunu bozacağız. "

TEKİN NE DEMİŞTİ?

AKP'nin Batman'daki kongresinde laiklik üzerinden muhalefeti hedef alan Tekin, "Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kuranı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü, kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun" demişti.