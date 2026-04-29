İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'DEM Parti' göndermesi: 'Mesele mühürse Nemrut'un da mührü vardı'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamaları vardı.

İsim vermeden Bakırhan'ın 'mühür' açıklamasına gönderme yapan Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısında bulundu.

Dervişoğlu, "Eğer mesele mühürse Nemrut'un da mührü vardı. Mesele o mührün nasıl kullanıldığıdır. Ey Erdoğan bugün mühür sende ya, tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de sen karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da tarihe yeni Nemrut olarak yazılacaksın" dedi.

"İKTİDAR VE MUHALEFET ÇOK İYİ BİLMELİ"

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türk tehlike ve tehdit anında asla diz çökmez. Ne zaman bağımsızlığımıza kast etseler silaha sarılıp, tarih yazdık. Sadece silahla yapmadık bu direnişi, millet olarak birlik ve beraberlikten türediğini bildik. Türk milleti vatan tehlikede ise birliği ve yolunun istişareden, müzakedereden geçtiğini bilir. Bugün güya iç cepheyle ilgili söylenenler satmayı bilen iktidar ve muhalefet bunu çok iyi bilmelidir. Tüm bedelleri yüklenmeye hazırız. Dün olduğu gibi bugün de direneğiz.

- Bugün adalet ve hukuk sistemi bozulmuştur. Ülkede bunun için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Bu hedef soğrultusunda 13 ve 14 Haziran'da bir hukuk vizyonu düzenliyoruz.

"MESELE MÜHÜRSE NEMRUT'UN DA MÜHRÜ VARDI"

- İktidarın büyük bir derbedeyle sunduğu ekonomi projesini gördünüz. 25 yılın ağır bir faturasıdır bu. 2 trilyon 740 milyar lira bu yıl ödenecek faiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yüküdür bu. Ekmeğimiz faiz lobilerinin sofrasına meze ediliyor.

- Sorumluluğu bürokratik kadrolara ya da vitrindeki isimlere yükleme gayreti hakikatin üstünü asla örtemez. Ekonomide yaşanan ağır tahribat tüm yetkiyi kendisinde toplayan Erdoğan'ın şahsi eseri olarak tescillenmiştir.

- Süleyman olmak, mühür sahipliğinden ileri gelmez. Eğer mesele mühürse Nemrut'un da mührü vardı. Mesele o mührün nasıl kullanıldığıdır. Ey Erdoğan bugün mühür sende ya, tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de sen karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da tarihe yeni Nemrut olarak yazılacaksın. Gel Nemrut'laşmadan milletin iradesine teslim ol. Seçim sandığını bu milletin önüne koy. Çare dostun Trump'ta değil, ihanet reçeteleri de seni kurtaramaz. Tek bir çıkışın var parlementer sisteme geri dönmek ve milletin şaşmaz iradesine teslim olmak.

- İktidara işçiler ve emekçiler adına bir kez daha sesleniyorum. Bu düzenin böyle gitmesi mümkün değildir. Asgari ücretin yılda 2 kez güncellenmesini önceleyin. Ücretlerde vergi düzenlemesi, kayıt dışı ile mücadele ederek emeğin geleceğini planlayın. 1 Mayıs günü Edirne meydanında işçilerimizle birlikte olacağız.

"ADAM BURNUNUZUN DİBİNDE 'MONARŞİ' DİYOR"

- Geçtiğimiz hafta Tom Barrack talihsiz açıklamalarda bulundu. Patronunun planlarını anlatmıştır. Arkasında hangi gizli planların gizli olduğunu anlatan yok. Demokrasiden bahsedenlerde demokrasiyi köklendireceğine dair konuluyor. Adam burnunuzun dibinde "monarşi" diyor. Şevkatli monarşiyi, Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılını yersen birilerini anlatması gerekir... Günümüzde köfrez monarjileri bir grubun ayakta tuttuğu modelleridir. Bunların hiçbiri Orta Doğu'ya demokrasi getirmemiştir. İstediğikleri şey itaat düzenidir.

- Şevkatli monarşi diye övülen hanedan modelini Türkiye için de hayat edenler vardır. Körfez ülkelerinde olduğu gibi varlık fonu ekonomiyi demone ediyor. ABD bilsin ki gittikleri yok yanlış. İsrail'i desteklemeleri yanlış. Kırılgan körfez modelini Orta Doğu'yu emanet etmeli yanlış. Tek adam bugün memleketin geleceğini tayin ediyor. Bu yönetim, devlet egemenliğini tek birine bırakmak en büyük güvenlik sorunudur. 106 yıl önce reddettiğimizi bugün başka isimlerle gelseler de monarşiyi reddedeceğiz. Bu kuşatmayı dağıtacağız.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmişti

Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor. İktidar olarak sorumluluk sizdedir. Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir" ifadelerini kullanmıştı.