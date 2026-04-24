İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi ile olası ittifak sorusuna yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi ile olası ittifak sorularına yanıt veren Dervişoğlu, henüz bir seçim takvimi olmadığını ve ittifak soruları için erken olduğunu belirtti. Dervişoğlu ayrıca Türkiye'de bir seçime ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

"SEÇİME İHTİYAÇ VAR"

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ortada bir seçim takvimi yok. İttifakları dayatan şey aslında sistem. Dolayısıyla bu sistemin getirdiği olumsuzluklara bağlı olarak da iş başında bulunan bu iktidardan kurtulabilmesi için halkın muhalefeti bir arada görme arzusu var. Bir muhalefet bir arada olsun diyen bir kesim var. Bir de muhalefetin bir kesimi bir arada olsun diyen bir bakış var. Dolayısıyla bütün bunları zamanı geldiğinde değerlendireceğiz. Ortada bir seçim takvimi yok. Ara seçim talepleri var. Anayasadan kaynaklandığı söyleniyor. Hukukçular buna farklı doktrinler de üretiyor.

Evet, bu bir anayasa emridir ama bu kararı verecek olan Meclis olduğu için elbette ki iktidarın inisiyatifinde bir takvimin belirlenmesi onlara da bir avantaj sağlar. Bana sorarsanız Türkiye'nin seçime ihtiyacı var mı? Evet, Türkiye'nin seçime ihtiyacı var çünkü hâlinden memnun vatandaşa ben rastlamıyorum. Çiftçi hâlinden memnun değil, sanayici hâlinden memnun değil, genç hâlinden memnun değil, üniversite mezunları, atanamayan öğretmenler hâlinden memnun değil, esnaf hâlinden memnun değil.

Dolayısıyla gayrimemnunlar ülkesi durumunda Türkiye. O sebeple bu memnuniyetsizliğin kaynağı bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerse, onlardan kurtulmak için Türkiye'nin bir seçime ihtiyacı olduğunu söylemek mümkün.

"SİYASİ HAMLE YAPMA ZAMANI GELDİ"

Ama efendim bu seçim olacak, kiminle beraber olacaksınız sorusu bana göre oldukça erken bir soru. Türkiye'nin bütün bu olumsuzluklardan kurtulabilmesi için aslında milleti birleştirecek siyasi kurumlara ihtiyaç var. Bana her gittiğim yerde milliyetçileri nasıl birleştireceğim soruluyor. Ben de her gittiğim yerde milleti nasıl birleştireceğimi anlatıyorum. Sadece sağcıyı solcuyla, Aleviyi Sünniyle, Türkmeni Kürdüyle birleştirmeden Türkiye'de arzulanan neticeyi alamazsınız.

Dolayısıyla İYİ Parti'nin hedefi milleti birleştirmek ve sadece bir muhalefet enstrümanı değil, iktidara talip olan bir parti görüntüsü sergilemektir. Buradan İzmir'den, kendi memleketimden, kendi evimden söylüyorum: Artık İYİ Parti'nin iktidar olabilmek için siyasi hamle yapma zamanı gelmiştir. Dolayısıyla İYİ Parti'yi kimse küçük ittifakların içinde anmasın. Biz milletimizle ittifak yapma kararlılığı sergileyeceğiz.”

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Dervişoğlu’nun kente gelişi dolayısıyla parti binası önünde vatandaşlara lokma ve tavuklu pilav dağıtımı gerçekleştirildi.