İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: ‘İstifalar kişisel ikbal kaygısı’

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

İYİ Parti Ankara milletvekili Kürşad Zorlu’nun partisinden istifası ve AKP’ye geçeceğinin gündeme gelmesinin ardından partiden istifaların devam edeceğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. İYİ Parti’den yerel seçimlerden bugüne dek istifalara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, istifa iddialarına ilişkin ilk kez Cumhuriyet’e konuştu.

Poyraz, “İstifalar, İYİ Parti’nin yolunda bir değişiklik olduğu için değil, istifa edenlerin kişisel ikbal kaygıları sebebiyledir. Bonservisi İYİ Parti’nin kuruluşunda ve temellerinde olanlar olarak bizlerin kararları onurumuzdur ve her kararımızın bedelini ödemeye hazır olarak yola çıkmışızdır. Bonservisleri kimin kasasında olduğu belli olmayanlarsa şahsi ikbal kaygılarının peşindedirler hesap gelmeden de yol alır, giderler” dedi.

Partisinin son anketlerde oy oranının yüzde 8’lerde seyrettiğine işaret eden Poyraz, İYİ Parti’nin rakamlarla tarif edilmesinden ziyade kurulduğu gün itibariyle Türk siyasetine ne kattığını doğru okumak gerektiğini belirtti. Poyraz, “Cumhuriyete savaş açmış, banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye kattığı değerlerle sorunu olanlar, demokrasiyi din, dil, etnisite ve mezhep temelli kompleksli ayrımcılıklara sıkıştırmaya çalışanların kısır siyasetleri bir tarafta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımladığı büyük Türk milleti olmayı, Türkiye Cumhuriyeti’ni merkezine alan İYİ Parti bir taraftadır” diye konuştu.

RANT DÜZENİNE ÇOMAK

Poyraz, “İYİ Parti rant düzeninin, keyfiyetin, sanal gündemlerin, mahkum edilen yoksulluğu, yoksunluğun, yolsuzluğun oluşturduğu ve değerlerimizi öğüten çarkın dişlililerinin arasına çomak sokuyor. Yerel ve genel iktidar arasında bırakılan seçmenin İYİ Partimizi dikkatle takip etmesi ve yöneliminin asıl gerekçeleri de bunlardır” değerlendirmesinde bulundu.

Partiye geri döneceği konuşulan isimlere ilişkin Poyraz, “Dervişoğlu öncesinde çeşitli sebeplerle ayrılık yaşadığımız bu partinin her kademesindeki dava ve yol arkadaşlarımız halen emekleri ile büyüttükleri İYİ Parti’yi yüreklerinde yaşamaktadırlar. İYİ Parti’nin kapıları da onlara daima açıktır” dedi.