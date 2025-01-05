Yönetime büyük tepki: Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı!
Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Hatayspor'un eşitliği getiren golü sonrasında tribünlerden yine "yönetim istifa" sesleri yükseldi.
Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #hatayspor #Ali Koç
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