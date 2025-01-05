Yönetime büyük tepki: Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı!

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Yönetime büyük tepki: Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 19:45

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Hatayspor'un eşitliği getiren golü sonrasında tribünlerden yine "yönetim istifa" sesleri yükseldi.


Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #hatayspor #Ali Koç

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