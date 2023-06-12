İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali neden istifa etti?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 20:32

Güncelleme: 12.06.2023 - 20:33

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti. Emine Küçükali'nin yaşamı ve neden istifa ettiği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EMİNE KÜÇÜKALİ KİMDİR?

Emine Küçükali, 2 Ağustos 1969'da Ağrı'da doğdu. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Emine Küçükali, 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı oldu.

EMİNE KÜÇÜKALİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Küçükali, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük" ifadelerini kullandı.