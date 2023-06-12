TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir? Özgür Burak Akkol asgari ücret ile ilgili ne dedi?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:45

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:45

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için yarın yapılacak toplantı öncesi konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" dedi. Akkol ayrıca işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söyledi.



ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?



Özgür Burak Akkol 1982 yılında dünyaya geldi. Özgür Burak Akkol yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Akkol, 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini aldı. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi’ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School’da Global Executive MBA’den mezun oldu. İş yaşamına 2001 yılında ABD’de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başladı. Yurtdışı deneyimi sonrasında Türkiye’ye dönen Akkol, Koç Holding’e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalıştı. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulundu. 2014-2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2021-2022 arasında ise İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam ediyor. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüten Akkol, TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyor.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Toplantıdan bir gün önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol, şunları söyledi:

"Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım."



