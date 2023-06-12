Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci'in sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 19:43

Güncelleme: 12.06.2023 - 20:35

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin içerisinde bulunduğu kamyonet, Muğla Ulu ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Nihat Zeybekci’nin yaşamı ve sağlık durumu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli'de doğdu. Çiftçilik ve Tütün işçiliği ile geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Zeybekci, ilk ve ortaokulu doğduğu köyde bitirdi. Lise eğitimini parasız yatılı sınavlarında sağladığı başarıya Kütahya'da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özgeçmişinde İngiltere South London College' da eğitim aldığını beyan etmesine rağmen bu iddiaların asılsız çıkması ile bu bölümü özgeçmişinden kaldırdı.

Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı, 1994 yılında ise Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğü görevini üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.

2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği AKP'den Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde tekrar AKP Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. 2011 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Denizli milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. AKP MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'nın ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Kasım 2018 tarihinde partisinin grup toplantısında İzmir Büyükşehir belediye başkan adayını Nihat Zeybekci olarak açıkladı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Nihat Zeybekci oyların %38,69 aldığı, rakibi Tunç Soyer oyların %58,10 aldığı seçim sonuçlarına göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Nihat Zeybekci, evli ve dört çocuk babasıdır.

NİHAT ZEYBEKCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Denizli’nin önemli siyasi figürlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kaza geçirdi.

Kaza, Muğla'nın ulu ilçesinde meydana geldi. Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu kamyonet, hareket halindeyken yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Araçtan fırlayan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Zeybekci'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.