İYİ Parti, gündemden düşmeyen şiddet konusunu değerlendirdi: İktidarın kirli dili sokaktaki cinayeti körüklüyor
İYİ Partili Cihan Paçacı, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının sokaktaki şiddeti körüklediğini ifade etti. Paçacı, iktidarın ve Cumhur İttifakı üyelerinin kullandıkları “kirli dilin” tehdit eden, sopa sallayan üsluplarının sokağa “cinayet, şiddet” olarak yansıdığını belirtti.
İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, şiddet, cinayet olaylarına ilişkin, “toplumsal cinnet” tanımlaması yaptı. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sokaktaki şiddeti körüklediğini de kaydeden Paçacı, iktidarın ve Cumhur İttifakı üyelerinin kullandıkları “kirli dilin” tehdit eden, sopa sallayan üsluplarının sokağa “cinayet, şiddet” olarak yansıdığını belirtti. Paçacı, “İktidarın dili o kadar kirli ve hoyrat ki toplum da onlara dönüştü. Sokağa yansıması ise maalesef cinayetler, yaralamalar, kavga...” diye konuştu.
EKONOMİK KRİZ DE ETKEN
Ekonomik sorunların temelinde iktidarın politikalarının yattığını belirten Paçacı, iktidarın neden olduğu ekonomik krizin toplumu cinnete sürüklediğini vurguladı. Parasızlığın, yoksulluğun toplumsal gerginliğe neden olduğunun açıkça göründüğünü de söyleyen Paçacı, “Gelecek için güzel hayaller kuramayan insanlar suç işleme potansiyeline sahip oluyorlar. Çabuk sinirlenme ve kendini kaybetme noktasına çabuk geliyorlar” ifadelerini kullandı.
Yasaların cezalandırma açısından yeterli olmadığını da dile getiren Paçacı, “Adalete güven duyulmayışı, tarafsız ve bağımsız bir yargının olmayışı da bu suçların artışında etken. Özellikle suç örgütleri son dönemlerde ciddi şekilde arttı, organize suç örgütleri, mafya... Yargı, iktidarın emrine girdiği zaman vatandaş suç işlemede kendini daha özgür hissediyor. Niye, çünkü iktidara yakın kişileri bulduğu zaman herhangi bir cezayla karşılaşmayacağını düşünüyor” diye konuştu.
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