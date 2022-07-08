Sağlıkta şiddet vakaları nedeniyle ‘süresiz iş bırakma’ eylemi gündemde

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlıkta şiddeti katalog suçlara dahil eden yasal düzenleme, 12 Mayıs’ta, sağlık meslek örgütleri ve muhalefetin “yetersiz” eleştirilerine karşın Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Ancak sağlıkta şiddet verileri, doktorların haklılığını ortaya çıkardı.

Sağlık-Sen’in verilerine göre sadece mayısta şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısı 21 oldu. Bu olayların 33 failinden 17’si hakkında işlem yapılmadı; gözaltına alınan 12 saldırgan serbest bırakıldı. 2021’de toplam 316 sağlık çalışanı şiddete uğrarken, bu sayı 2022’nin ilk beş ayında 184’e ulaştı. 197 saldırganın 70’i hakkında adli işlem yapılmadı, gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı. Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi sırasında katledilmesi ise tepkileri doruğa çıkardı. Sağlık çalışanları dün ve bugün iş bırakırken, “süresiz işbırakma eylemi” de gündeme geldi.

"KAYBEDECEK VAKİT YOK"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Etkili bir yasa olmadıkça, vatandaş kışkırtıldıkça şiddet bitmez” dedi. Yaptıkları eylemlerin iktidar tarafından dikkate alınmadığını, Karakaya’nın da katledilmesiyle süresiz iş bırakma eylemini gündeme aldıklarını kaydeden Uğur, “Kaybedecek vakit yok. Eksik personel ve liyakatsiz yöneticiler, uzun çalışma saatleri ve nöbetler, malzeme eksikliğinden yapılamayan ameliyatlar, vatandaşın sağlık hakkını ortadan kaldırıyor. Bizler hakkımızı ararken aynı zamanda vatandaşın da sağlık hakkı için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"BAKANLIK KAPI DUVAR"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu üyesi Taner Balbay, en büyük isteklerinin sağlıkta etkili şiddet yasası olduğunu vurgularken yasal düzenlemeye karşın hiçbir şeyin değişmediğini belirtti. Hekimlere yapılan fiziksel ve sözlü saldırıların cezasız kaldığına dikkat çeken Balbay, “Bir hâkimi, savcıyı tehdit edenin tutuksuz yargılanması mümkün mü? İki günlük işbırakma eylemini bakanlık dikkate almaz, adım atmazsa, hekimler süresiz iş bırakmaya gidecek. 30 Haziran’da Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapmamıza izin vermediler. Bakanlık kapı duvar. Bakan bizimle görüşmedi. Sağlık çalışanlarının güvencesi kalmadı. Hekimler ya mesleği bırakmayı ya da ülkeyi terketmeyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.