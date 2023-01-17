İYİ Parti heyetinden Altılı Masa toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 20:42

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 20:42

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sunat, Ümit Özlale, Metin Ergun ve Bahadır Erdem’den oluşan İYİ Parti heyeti, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu bugün TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti heyetini kapıda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay karşıladı.

Görüşmede yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrasında konuşan İsmail Tatlıoğlu, 26 Ocak’taki Altılı Masa toplantısına ev sahipliği yapacaklarını anımsattı ve “Altılı Masa’nın toplantısının gündemini oluşturmak için Sayın Genel Başkan’ımızın talimatı gereği Altılı Masa genel başkanlarına hem bir değerlendirme, bilgilendirme yapıyoruz hem de onların gündemi oluşturma konusundaki taleplerini alıyoruz. Bundan sonra da Sayın Genel Başkan’ımız, bizim vereceğimiz bilgiler çerçevesinde edineceği notlarla sayın genel başkanları ziyaret edecek” dedi.

Tatlıoğlu, AKP, MHP ve BBP’nin anayasa değişikliği teklifinin toplantıda gündeme gelmediğini de söyledi. Tatlıoğlu, komisyona gelecek teklife ilişkin de İYİ Parti olarak hazırlık yaptıklarını bildirdi.