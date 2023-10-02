İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Yücel Coşkun getirildi. Coşkun, "Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:42
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun oldu. Bir önceki İstanbul il başkanı Coşkun Yıldırım, geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Coşkun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz."


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İyi Parti Yücel Coşkun

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