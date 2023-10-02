İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun oldu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına Yücel Coşkun getirildi. Coşkun, "Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun oldu. Bir önceki İstanbul il başkanı Coşkun Yıldırım, geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Coşkun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz."
Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım.— Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) October 2, 2023
Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/L1LkLidOyK
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- Özgür Demirtaş istifa nedenini açıkladı!
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- Ankara'daki saldırıyı PKK üstlendi
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- Parti sloganlı anayasa isteği