İYİ Parti istifalarla sarsılıyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:41

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:52

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifası üzerine hareketlenen İYİ Parti yeni istifalarla sarsılıyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti. Bu istifaların yankısı sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Çanakkale’de iftar yemeğinde buluşan eski İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP’nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek’e destek olacaklarını açıkladı. Programa İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan Eceabat Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Saim Zileli, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen, Önceki İl Başkanı Eşref Bener Varol, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aşık, çok sayıda kadın kolları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri de katıldı.

‘SEÇİM ÇALIŞMALARI İKTİDARLA BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR’

Eski İYİ Partililer adına konuşan Nurettin Demirbilek, “Bizler, ülkedeki siyasi iktidara muhalif bir kitle olarak bu partiyi kurmuştuk. Ancak gelinen noktada iktidar partisi ile birlikte yürütülen seçim çalışmaları, karşılıklı ilginç iş birlikleri, istifa etmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. İstifa ettiğimizde ‘7-8 kişiler’ diyerek bizi küçük görmeye çalışanlara en güzel cevabı bu akşam burada toplanan kalabalık vermiştir” diyerek Erkek’i destekleyeceklerini açıkladı.