'İYİ Parti ittifak için CHP'den İzmir'i istiyor' iddiasına Kavuncu'dan yanıt geldi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 21:44

Güncelleme: 15.08.2023 - 21:44

Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Genel seçimlerin arzu ettikleri şekilde sonuçlanmadığını, parti olarak da hedeflediklerinin altında oy aldıklarını söyleyen Kavuncu, başarısız bir seçim olarak nitelendirmelerine rağmen genel seçimlerde oy sayılarını 4,9 milyondan 5,2 milyona çıkardıklarını belirtti.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere ittifakla mı tek başına mı gireceği sorusuna ise Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" yanıtını verdi.

Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddialara ise şu cevabı verdi:

"Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu."