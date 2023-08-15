'İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı' iddiası: 'İttifak olmazsa...'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:39

Genel seçimlerin geride kalmasının ardından siyaset gündemi rotasını tamamen yerel seçimlere çevirdi. Bu süreçte bir taraftan muhalefet kanadında 'ittifak' tartışmaları da devam ediyor.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'ye ilişkin "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu" açıklamasını yaptı.

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi:

"AKŞENER, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ŞERH DÜŞEBİLİR"

"İYİ Parti’de Akşener 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Sayın Akşener bazı şehirlerde ittifak yapılacağına dair şerh düşebileceği beklentisi var. Ankara ve İstanbul’da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceği yapılabileceğine dair şerh düşecek."

"İSTANBUL'DA BUĞRA KAVUNCU, ANKARA'DA ADNAN BEKER İSMİ ÖNE ÇIKIYOR"

"Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu."