İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin'den imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusu!

Hatay ile ilgili skandal paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağındaki imam Halil Konakcı hakkında İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Çirkin, Konakcı hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:12
İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin'den imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusu!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı'nın Hatay ile ilgili sarf ettiği skandal ifadelere yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Konakcı hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Çirkin, sosyal medya paylaşımında "1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" ifadelerini kullanan Konakcı hakkında,  "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti. 

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımında, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar."

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.


Cami hakaret hatay İstanbul İmam İyi Parti Soruşturma Suç duyurusu İmam Halil Konakcı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Muhterem hocaefendi...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakcı'ya sahip çıktı: 'Muhterem hocaefendi...'
Son dakika... Diyanet Halil Konakcı hakkında inceleme başlattı

Son dakika... Diyanet Halil Konakcı hakkında inceleme başlattı
İmam Halil Konakcı'nın arkasında Ali Erbaş varmış!

İmam Halil Konakcı'nın arkasında Ali Erbaş varmış!

En Çok Okunan Haberler