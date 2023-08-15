İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin'den imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 15.08.2023 - 17:19

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı'nın Hatay ile ilgili sarf ettiği skandal ifadelere yönelik tepkiler sürüyor.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Konakcı hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Çirkin, sosyal medya paylaşımında "1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" ifadelerini kullanan Konakcı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımında, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar."

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.