İYİ Parti İzmir İl Başkanlığına Ülkü Doğan atandı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:57

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun görevden el çektirilmesinin ardında yerine Ülkü Doğan atandı. Ülkü Doğan, göreve getirildiğini, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tensipleriyle İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı görevine atandığını kaydeden Doğan, "Kuruluşundan bu yana emek verdiğimiz İYİ Parti'mizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışacağız. Bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlarımıza, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.