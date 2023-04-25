İYİ Parti Kilis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kilis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kilis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Kilis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kilis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:35
İYİ Parti Kilis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kilis milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kilis milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kilis milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA ARAZ

MUSTAFA POLAT


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