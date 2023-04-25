İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Bitlis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:13
İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bitlis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bitlis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EDİP SAFTER GAYDALI

LEVENT NASIR

MAŞALLAH ASLAN



İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 Milletvekili milletvekili adayı

İlgili Haberler

İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Balıkesir milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ağrı milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Ankara milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ankara milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler