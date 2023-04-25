İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:13

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bitlis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bitlis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EDİP SAFTER GAYDALI

LEVENT NASIR

MAŞALLAH ASLAN



