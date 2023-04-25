İYİ Parti Karabük milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Karabük milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:18

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Karabük milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Karabük milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Karabük milletvekili adayları kim? İYİ Parti Karabük milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Karabük milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KÜBRA DURSUN

İSMAİL YALAV

OZAN CANYURT