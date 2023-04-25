İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:33

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kırşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kırşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kırşehir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TURAN YILDIRIM

ASAF KAYAOĞLU