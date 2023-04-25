İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:29

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:29

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU

SİBEL PİŞKİN

HİLMİ KAHRAMAN