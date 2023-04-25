İYİ Parti Karaman milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Karaman milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:13

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Karaman milletvekili adayları kim? İYİ Parti Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Karaman milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ATİLA ZORLU

ZİHNİ KOCAERKEK

FADİME HARMANİZİ