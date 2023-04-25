İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kayseri milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN ATAŞ
ABDULLAH İLKER SUNGUR
HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
BETÜL TOSUN
KAZIM YÜCEL
SERAP DURMUŞ
SÜLEYMAN BOZKURT
MEHMET SEBATİ ATAMAN
SEDAT KILINÇ
BELGÜZAR KILIÇ
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