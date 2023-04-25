İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:24

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:24

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kayseri milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kayseri milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN ATAŞ

ABDULLAH İLKER SUNGUR

HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ

BETÜL TOSUN

KAZIM YÜCEL

SERAP DURMUŞ

SÜLEYMAN BOZKURT

MEHMET SEBATİ ATAMAN

SEDAT KILINÇ

BELGÜZAR KILIÇ