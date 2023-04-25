İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:37

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kocaeli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kocaeli milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFÜ TÜRKKAN

ŞANBAZ YILDIZ

MEHMET KAMİL ŞİRİN

PELİN FİLİZ COŞTUR

NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN

ALİPAŞA NAİPOĞLU

ABDULKADİR ERBAĞCI

YÜKSEL ERCAN

ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK

HASAN SIR

SEDA BÜYÜKKARA

GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI

AŞKIN ÖZÖN

SAVAŞ EMİNOĞLU