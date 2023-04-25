İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:23

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÖRNEKBAŞ

İRFAN BAYAR

SUAT ORHAN