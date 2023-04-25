İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Bolu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:23
İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bolu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bolu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bolu milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bolu milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÖRNEKBAŞ

İRFAN BAYAR

SUAT ORHAN


İyi Parti iyi parti milletvekili adayları iyi parti milletvekilleri 2023 milletvekili adayı Milletvekili

İlgili Haberler

İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bitlis milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!

İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler