İYİ Parti kongresinde kavga çıktı

04 Aralık 2022 Pazar, 20:38

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nın 3’üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gönül Erin başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı.

Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

ANKARA'DA DA KAVGA ÇIKMIŞTI

27 Kasım'da İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde 2 grup arasında kavga çıkmıştı. Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarılmıştı.