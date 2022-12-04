İYİ Parti'de 'taban kaygısı'

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin son açıklamaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Akşener, önceki gün bir televizyon kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına “Hayır” demeyeceğini dile getirdi. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin ise “Kemal Bey henüz ‘ben adayım’ diye getirmedi ki (6’lı masaya). O gün konuşulacak, elbette” dedi.

‘KAZANACAK ADAY’ VURGUSU

İYİ Parti ile CHP arasında bir süredir devam eden cumhurbaşkanı adaylığına yönelik tartışmalar, “İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemiyor mu” sorusunu gündeme taşırken karşılıklı açıklamalar parti koridorlarında da yankı buldu.

İYİ Partili kaynaklar, Akşener’in de ifade ettiği gibi 6’lı masada henüz aday konuşulmadığına dikkat çekiyorlar. “İsimler değil ilkeler” üzerinden bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden kaynaklar, Akşener’in “Kazanacak aday” vurgusunu anımsatan İYİ Partili kurmaylar, yerel seçimlerdeki başarıya dikkat çekiyorlar.

Adayın henüz masada konuşulmadığına ancak sahada yurttaşın gündeminde yer aldığını kaydeden İYİ Partili kaynaklar, “tabanın, sahanın, seçmenin sesine kulak verdiklerine” işaret ediyorlar. İYİ Partili kaynaklar, parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun adaylığına “soğuk bakıldığı” düşüncesinin kendilerine aktarıldığını dile getiriyorlar.