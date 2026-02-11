İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Akın Gürlek' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

''Bayrak, vatan Türklük.. Bu olup bitenlerden münezzeh midir? Hükümet ve yerel yönetim aralarında sanki masa tenisi yaparken daha geçtiğimiz gün sel felaketinde 5 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bu ülke için bir şeref meselesi değil midir?

Peki adalet... Masumun mahkemeden korktuğu, suçlunun oynaya oynaya girdiği mahkemede mi arayalım? Bir tarafta yıllarca denetlenmiş insanlar aylarca tutuklu yargılanıyor. bir tarafta 100'lerce arama emri olanlar serbestçe dolaşıyor. Bu adalet değildir.

Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla korku değil biraz daha adalettir.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ: SİYASİ NİTELİKTE OLDUĞU RESMİLEŞTİ

(Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması) Dün iki bakan görevden alınarak yerlerine yenileri getirildi. Tek bir kararla. Tek adam rejimi böyledir. Bütün bakanlıklar artık Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getiren temsil makamlarından başka bir şey ifade etmez. Bu açıdan yeni kabine değişikliği ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki illüzyondan başka bir şey değildir.

Ancak ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten bir ismin bakanlığı bu davaların siyasi nitelikte olduğunu resmileştirmiştir. ''

