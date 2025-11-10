İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Andımız’ tepkisi: ‘İktidar olursak evinin önünde okutacağım’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hafta sonu partisinin Ege Bölgesi’nde düzenlenen il kongrelerine katıldı. İlk olarak cuma günü Balıkesir’in depremden etkilenen ilçesi Sındırgı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Dervişoğlu, dün ise Aydın ve İzmir’de düzenlenen il kongrelerine katıldı. Dervişoğlu, Kocaeli il müftüsünün 10 Kasım kararının ardından hedef gösterilmesi tartışılırken; İYİ Parti’nin aldığı Atatürk’ü anmak için ülke genelinde mevlit okutma ve lokma döktürme kararını gittiği her ilde duyurdu. Dervişoğlu, Manisa’da yaptığı konuşmada “Anıtkabir’de Mustafa Kemal’in huzurunda olacağım. Fatiha’mı orada okuyacağım. İkindi namazından önce de Hacı Bayram Camii’nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Mevlidi Şerif okunacak ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulacak. Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği olan herkesi, parti ayrımı gözetmeksizin bütün siyasi partileri, bütün siyasi parti genel başkanlarını Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde bekliyorum” dedi.

‘EN B ÜYÜK ÇA ĞRIM ERDOĞAN’A’

En büyük çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda Recep Tayyip Erdoğan oturmaktadır. Hakaret onun koltuğuna yapılmıştır. Sayın Erdoğan'ın çok güzel Kur’an-ı Kerim okuduğunu, bu işi de en iyi onun yapacağını biliyorum. Bekliyorum. Hacı Bayram Camii'nde Mustafa Kemal'in ruhuna Kur’an-ı Kerim'i Recep Tayyip Erdoğan okusun. Bütün bu olup bitenler kendisiyle ilişkilendiriliyor. Sayın cumhurbaşkanının böyle kirli bir zihnin sahibi olduğuna inanmıyorum. Her şey onun üstüne kalıyor. Bu vesileyle üzerinde bırakılmak istenen şaibeden kurtulmuş olur. ‘Dervişoğlu sen her zaman, her yere birilerini çağırıyorsun. Ben de cumhurbaşkanıyım. Gelemem’ dersen; Atatürk'ün ruhuna Fatiha’yı, Kuran tilavetini, Mevlid-i Şerifi külliyedeki camide yaparsan şayet; milletin huzurunda söz veriyorum, Hacı Bayram Camii'nden sonra külliyedeki camiye gider seni dinlerim. Milletin gönlünün ferahlatılması için böyle bir adıma ihtiyaç vardır. Sayın Erdoğan'ın bu adımı atmaktan geri durmayacağı kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.

‘77 İLİ ZİYARET ETTİK, 500’ Ü A ŞKIN STK İLE G ÖRÜ ŞT ÜK’

Dervişoğlu’nu Aydın kongresinde de atlarla ve mehter takımıyla karşılandı. Burada konuşan Dervişoğlu, “Parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, danışmanlarımızla birlikte 77 ili ziyaret ettik. 500’den fazla sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek yereldeki sorunları dinledik. Aydın İl Başkanımız bölgedeki kuraklığı anlatıyor; üreticilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü için atılan adımların yetersizliğini aktarıyor. Milletvekilimiz Aydın’ın köylerini karış karış gezerek çiftçinin derdini Meclis’e taşıyor. Pamuk üreticileri üç yıldır desteklemelerin artırılmamasından şikâyetçi. İncir ihracatçıları, ürünlerdeki bazı kalıntılar nedeniyle iadelerle karşılaşıyor ve üreticilerle birlikte zor durumda kalıyor. Bütün bunlar Aydın’ın gerçek gündemiyken biz ülke olarak neleri konuşuyoruz?” dedi.

‘KURTULMUŞ’UN A ÇIKLAMALARI KABUL ED İLEMEZ’

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “MGK PKK’nın terör örgütü olmadığını söylerse yasal düzenlemeler kolaylaşır” açıklamasına yönelik konuşan Dervişoğlu, “Bu kabul edilemez. Milli Güvenlik Kurulu’nun PKK’yı terör örgütü olmaktan çıkarmasından söz etmek devlete ihanettir” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“Genel Başkan Yardımcımız Erhan Usta, Plan Bütçe Komisyonu’nda bu nedenle soru sordu. Fakat Meclis Başkanı öfkelendi, toplantıyı terk etti ve cezalandırma girişimlerine başladı. Kendilerine dedik ki: ‘Doğruyu söyledi diye milletvekilimizi cezalandırırsanız, 30 vekil her gün kürsüye çıkar ve aynı soruyu tekrar eder.’”

‘BİRLİK OLMAZSAK TUZAKLARA D Ü ŞERİZ’

Delegelere seslenen Dervişoğlu, “Sizler bu partinin bel kemiğisiniz. Birliğinizi küçük meselelere feda etmeyin. Bizi yıkamazlar ama zaafa düşürmek için her türlü tuzağı kurarlar. Bu yüzden erken uyarı sistemini açık tutmak zorundayım. İYİ Parti, Türkiye’nin son kalesidir. Bizi hedef tahtasına oturtmak istiyorlar. Zaafiyet yaratılmasına izin vermeyin. Duraklama devri bitti. Artık yükseliş dönemine giriyoruz. Bugün burada gördüğüm heyecan ve coşku bunun işaretidir. Birliğimiz ve kararlılığımız sürdükçe bu yolun sonu iktidardır” diye konuştu.

‘ ÇOCUKLARI MUSTAFA KEMAL’ İ ANAMAYACAK’

Dervişoğlu, İzmir’de yaptığı konuşmada da Atatürk’ün sadece anılmayacağını, onun anlamaya çalışılması gerektiğini vurgulayarak “Eskiden 10 Kasım Atatürk'ü anma günüydü ama o hafta Atatürk Haftası ilan edilirdi ve konferanslar verilirdi. Okullarda şiir yarışmaları tertip edilirdi. Mustafa Kemal anlaşılsın diye, anlatılırdı. Oysa Türkiye'de ne var şimdi? Bizim ilkokullarda ortaokullardaki yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşayabiliyor mu? Yarın (bugün) okullar kapalı. Çocukları Mustafa Kemal'i anamayacak, 1 hafta boyunca da anlayamayacak. Bunu yapan kim varsa bu memleketin ruhuna ve kaderine ihanet ediyordur. Ara tatil verecek başka zaman mı bulamadınız?” diye sordu.

‘ANDIMIZ HER YERDE OKUNABİLİR’

İzmir’in Buca ilçesindeki bir okulda Andımızı okumak isteyen öğrencilere müdürün verdiği tepkiye değinen Dervişoğlu “Bu hükümet Andımızı kaldırdı ama Danıştay bir karar vererek Andımızın kaldırılması kararını iptal etti. Dolayısıyla Andımız her yerde okunabilir. 10 Kasım'ın arifesinde buna hiç kimse müdahale edemez. Ben burada o okul müdürünü kınamakla yetinmeyeceğim” dedi.

‘HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN’

MHP lideri Devlet Bahçeli’yi isim vermeden işaret eden Dervişoğlu, “Andımız kaldırıldığında ‘Andımızı, Tayyip Erdoğan'ın evinin önünde okutturmazsam namerdim’ diyen adam gibi de söylemeyeceğim. Ama siz beni tanıyorsunuz, verdiğim her sözün arkasında dururum” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, “Gün gelecek Allah iktidar olmayı nasip ederse, İstiklal Marşı ve Andımızı onun kapısının önünde okutmak boynumun borcu olsun. Bu bir İzmirli sözüdür. Herkes aklını başına alsın” diye konuştu.

‘HERKES ETTİĞİNİ BULACAKTIR’

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

“10 Kasım günü okulları tatil ettirip ama Atatürk'ün kabrini ziyaret esnasında çocukları oraya doldurup, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganı atıyorsanız; işte o zaman niyetinizin kötü olduğunu, yüzünüze karşı haykırmak zorunda kalırım. Herkes bu ülkede ettiğini bulacaktır. Bunu buradan ilan ediyorum. Kim ki Mustafa Kemal ile uğraşıyor, kim ki onun cumhuriyetiyle uğraşıyor, kim ki onun inşa ettiği milli birlikle uğraşıyor mutlak surette bunun hesabını verecektir.”