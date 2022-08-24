İYİ Parti lideri Meral Akşener’den kurmaylarına 'adaylık’ uyarısı: 'Tartışmaya kapalı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi. Akşener, “Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, geçen pazar yapılan 6’lı masa toplantısı ve toplantının ardından yapılan “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi. Akşener önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre başkanlık divanının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.
Divanda, bildiri metnindeki ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı. Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.
ERKEN SEÇİM Mİ?
Toplantıda ayrıca seçimin erken mi zamanında mı yapılacağı, seçim güvenliği, Akşener’in saha çalışmaları, il ve ilçe gezileri de gündeme geldi. Parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı komisyonların önemine işaret edilirken 6’lı masanın “ortak sorunlar ortak sorumluluk” misyonuna dikkat çekildi.
İlgili Haberler
- Meral Akşener'den Erdoğan'a 'kariyer sınavı’ çıkışı: 'Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez'
- Meral Akşener: 'O masada buradaki konuşmaları aktaracağım'
- Meral Akşener'den Süleyman Soylu'ya: Böyle bir evrak imzalamışsam tut ensemden gereğini yap kardeşim
-
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Masamızda tek formül var'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı