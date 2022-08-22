Meral Akşener'den Erdoğan'a 'kariyer sınavı’ çıkışı: 'Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmenlerle ilgili açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Akşener, "Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili şunları söyledi:
"Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine yakın öğretmenimiz yapılacak sınavdan zaten muaf. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını en başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz. Daha önce de öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur."
İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın öğretmenlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir. Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez. Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı."
Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir.— Meral Akşener (@meral_aksener) August 22, 2022
Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez.
Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin.
Atatürk’ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı.
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