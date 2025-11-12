İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, 10 Kasım'da okulların ara tatile girmesine tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve 10 Kasım'da horon tepilen TRT'ye tepki gösteren Dervişoğlu Yusuf Tekin'e 'Tekinsiz Bakan' dedi.

İktidarın asgari ücretliye en fazla 20 zam yapmayı planladığını aktaran Dervişoğlu, "Ohhh ne güzel Türkiye, zihni sinir vergilerinin mucidi İngiliz Mehmet de milletin yastık altındaki iki bileziğine göz diken Merkez Bankası Başkanı 'sıkı para politikası' diyor. Ama sıkılan milletin boğazından başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu, Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağında şehit olan 20 askere ilişkin taziye mesajı vererek '' Aziz şehitlerimizden bir tanesi bizim Muğla Milas partimizin üyesi, aynı zamanda delegesi Osman Amcamızdı. Osman Kuran Amcamız evladını kaybetti, şehit babası oldu. En kalbi sabır dileklerimi iletiyorum'' dedi.

''9 BİN TERÖRİST ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA ARAMIZDA DOLAŞACAK''

Dervişoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

''Pazarlığın ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor. Sözüm ona silah bırakan PKK'nın bini siyasi, 8 bini silahlı militanı çıkartılacak bir kanun ile ülkeye gelecek ve hayatımıza karışacak. Haberler yalanlanmadığına göre meselenin aslı astarı olduğunu herkes kabul ediyor demektir. Örgütün orta ve üst düzey militanı ise başka ülkelere transfer edilecekmiş.

9 bin terörist elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşacak.

''KANDİL NASİHATÇİLERİNE KARNIMIZ TOK''

(MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt) Bizim Babil nasihatçılarına karnımız toktur diyor. Doğrudur. Bizim de Kandil nasihatçilerine karnımız toktur.

Dünya yuvarlıktır, cani Apo bebek katilidir, kim ki onunla fikir ortaklığı yapar onun suç ortağıdır.''

"CHP HEDEF TAHTASINA KONULMAK İSTENİYOR"

Dervişoğlu toplantı konuşması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti lideri, İBB soruşturmasına ilişkin tamamlanan iddianamaye dair sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu soruşturmanın siyasi bir boyutu var. CHP'ye yönelik ithamlar da var. CHP'yi hedef tahtasına koyan bir çabayı içinde barındırıyor. Ama şu an derin yorumlar yapamam. Hukukçu arkadaşlar değerlendiriyor. Türkiye'de bazı yargılamalar birilerinin isteğiyle yapılmış kanaati var. Bu dosyaya da öyle bakıyorum."

CHP'YE KAPATMA DAVASI İDDİASI

Bir gazetecinin "CHP'ye kapatma davası açılabileceği konuşuluyor" sözlerine ilişkin Dervişoğlu, "Akıllarının bir tarafında o da olabilir. CHP butlan krizinden yeni çıktı. Bugün de bir krize sürüklenmesini istemeleri normaldir. Demokrasi açısından değildir. Türkiye'de olan biten pek çok şeyi demokrasi sindiremez. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak demokrasi neyi kaldırmaz düşünmemiz lazım" dedi.